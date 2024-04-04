Роза Сябитова призналась, что не смотрит российские сериалы

Российская телеведущая Роза Сябитова рассказала, что не любит смотреть российские сериалы. Об этом она заявила в выпуске шоу «Алена, блин!», опубликованном во «ВКонтакте».

По словам артистки, она периодически сама принимает участие в съемках отечественных проектов, хоть их и не смотрит. Сябитова назвала себя дорамщицей. Сваха уточнила, что очень любит смотреть южнокорейские сериалы.

«Я обожаю! Почему ужасы? Там есть исторические. Да там вся психология! Здрасте! Поэтому нашу не знаю», — высказалась Сябитова.

Кроме того, Роза сыграла в предложенную журналисткой Аленой Жигаловой игру, в ходе которой она должна была выбрать кого-то из трех предложенных кандидатов для замужества, проведения ночи и избавления. Так, в тройке кандидатов оказались Иван Янковский, Никита Кологривый и Глеб Калюжный, но телеведущая заявила, что не знает никого из них.

Ранее дочь Розы Сябитовой не подтвердила слухи о разладе в семье.

Также Сябитова призналась, что ее пенсия составляет 15 тысяч рублей.