Раскрыт размер пенсии телеведущей Розы Сябитовой

Ведущая «Давай поженимся!» и сваха Роза Сябитова раскрыла размер своей пенсии. Она призналась, что получает ежемесячно 15 тысяч рублей.

Ежемесячно на счет Сябитовой поступает 15 тысяч рублей от Социального фонда России. Но, естественно, ведущая живет на другие доходы.

Ведущая не жалуется на скромную пенсию, в отличие от других пенсионеров. Она не привыкла так поступать.

«И мне не приходит это в голову. Нас так воспитали, потому что бабушка мне всегда говорила, что о пенсии надо думать после получения первой зарплаты», — цитирует Сябитову Teleprogramma.pro.

Ранее оставшаяся без работы певица Лолита озвучила размер своей пенсии. Подробности читайте в этой статье.