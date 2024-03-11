Дочь Сябитовой отреагировала на слухи о разладе в семье

Дочь 62-летней телеведущей программы «Давай поженимся!» Розы Сябитовой опровергла слухи о разладе в семье. Ксения Шевченко-Сябитова опубликовала в своем Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ) редкое фото с супругом и ребенком.

На кадрах, опубликованных Ксенией, ее супруг Максим лежит рядом с малышкой Мирославой и обнимает ее.

«Посвящается всем тем, кто переживает за мой брак, моего мужа и мое семейное благополучие. Ребенок под присмотром, мы с мужем занимаемся воспитанием нашей малышки и в советах не нуждаемся», — отметила Ксения Шевченко-Сябитова.

Дочь Сябитовой вышла замуж летом 2020 года. Ее избранником стал Максим Шевченко, с которым она встречалась до этого два года. Торжество прошло на большом участке возле загородного дома телеведущей. Пара пригласила на него только близких родственников и друзей.

Ранее знаменитая сваха призналась, что ее семья живет вахтовым методом после появления внучки. Теперь дети приезжают к ней в гости раз в два месяца.