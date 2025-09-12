Роза Сябитова оценила кандидатуру Шаляпина на роль ведущего «Давай поженимся»

Роза Сябитова оценила кандидатуру Прохора Шаляпина на роль ведущего «Давай поженимся». Об этом сообщает «Абзац».

В новом интервью Прохор Шаляпин заявил, что мог бы стать соведущим «Давай поженимся». По словам артиста, программа близка ему по контенту. В беседе с журналистами Роза, ведущая передачи, посоветовала Прохору попробовать себя в других шоу. По словам свахи, Шаляпин — не первый, кто желает сниматься в «Давай поженимся». При этом ни одна из кандидатур не задерживается надолго в роли напарника Сябитовой и Ларисы Гузеевой.

«Я не очень понимаю, в каком контексте он будет. Лариса у нас главная ведущая, я сваха, а третье место у нас периодически меняется. Чаще всего женщины, женский коллектив, но никак оно не удерживается. Поэтому сейчас у нас третьим выступает искусственный интеллект», — высказалась сваха.

Роза убеждена, что Прохор не сможет конкурировать с ИИ.

