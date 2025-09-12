Филипп Киркоров поддержал Ларису Долину, раскритиковавшую его фаворитку Марго. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Подопечная Филиппа Киркорова представила трек «Кукареку», который раскритиковали не только пользователи Сети, но и Лариса Долина. Услышав композицию, певица рассмеялась и попросила ее выключить.

В беседе с журналистами Киркоров не стал защищать фаворитку. Он встал на сторону Долиной и заявил, что Марго должна быть благодарна за критику. По словам Филиппа, коллега негативно высказывается даже про его творчество.

«Долина имеет право критиковать. Она мастер. Она и меня критикует. Надо просто обладать здравым умом, чтобы принимать критику такого человека нормально. Ненормально на это реагировать, обижаться или там что-то. Она всегда четко и по делу», — высказался Филипп.

Отметим, сама Марго не реагирует на критику. Певица открыто заявляет, что считает себя главной звездой на эстраде.

