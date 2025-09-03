«Повторит путь Лепса»: Роза Сябитова рассказала о предпочтениях Дмитрия Диброва

Роза Сябитова рассказала о будущей избраннице Дмитрия Диброва. Об этом сообщает «Абзац».

Дмитрий Дибров пока еще не развелся со своей супругой Полиной, однако многие уверены, что это случится совсем скоро. Сваха Роза Сябитова ответила на вопрос журналистов о том, какой может быть новая идеальная возлюбленная телеведущего.

По ее словам, Дибров, скорее всего, выберет партнершу еще моложе жены.

«Уверена, что после развода он найдет еще более молодую девушку. Так устроена природа. Хотя я считаю это возрастной дискриминацией. Думаю, что он повторит путь Лепса и найдет себе совсем юную девчонку. Но надеюсь, что не в ближайшее время. Пока ему нужно успокоиться», — заявила она.

При этом Сябитова посоветовала ведущему не торопиться с выбором и решить сначала его проблемы.

«Я бы порекомендовала Дмитрию Диброву в течение ближайших полутора лет вообще ни с кем не встречаться. У него сейчас слишком много проблем, такое не выдержит ни один партнер», — добавила она.

