«Ровесники с папой ее»: звезда программы «Кривое зеркало» рассказал об отношениях с 18-летней девушкой

Похудевший на 80 кг Александр Морозов рассказал об отношениях с 18-летней девушкой.

Звезда программы «Кривое зеркало» раскрыл, что он пользуется женским вниманием. По словам комика, ему удалось начать общение с одной девушкой, с которой затем он начал строить отношения.

Однако юморист подчеркнул, что роман с 18-летней девушкой у них продлился недолго из-за большой разницы в возрасте. Александр объяснил расставание тем, что ему хотелось более глубокого и осознанного общения.

«Она не фанатка, просто девочка нашла меня в социальных сетях. Мы ровесники с папой ее... А когда ты обнял вечером, смотришь телевизор, тебе хочется посмотреть фильмы Фассбиндера, а она тебе Фиксиков включает. Ну, не Фиксиков, но все равно», — раскрыл Морозов в шоу «Ты не поверишь!».

Александр уверен, что еще встретит свою настоящую любовь, из-за чего ему нужно продолжать работу над своим внешним видом.

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