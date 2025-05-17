«У меня проснулся жор»: звезда программы «Кривое зеркало» раскрыл причину набора лишнего веса

Александр Морозов рассказал, что набрал вес после удаления аппендикса.

Звезда программы «Кривое зеркало» Александр Морозов стал новым гостем шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой». В беседе с телеведущей комик рассказал про свои внешний изменения и раскрыл их причину.

Морозов не стал скрывать, что родители всегда баловали его едой в детстве, угощая постоянно то бутербродами с икрой, то шоколадом. Кроме того, его мама работала в столовой, из-за чего актер часто получал различные угощения.

Но, по словам Александра, до пяти лет аппетит у него не был таким сильным. Оказалось, что интерес к еде у него вырос после перенесенной операции: у комика случился аппендицит, спровоцированный продуктом.

«После того, как меня выписали из больницы и привезли домой, первое, что я сделал — половником схомячил всю кастрюлю лапши с курицей. У меня проснулся жор. Я помню лежал в кровати после "Спокойной ночи, малыши" и орал: "Бабуль, дай бутербродик!" А она счастливая мчалась на кухню. И через полгода я стал мальчиком с большими пухлыми щеками», — вспомнил Морозов.

Напомним, что в 2019 году Александр перенес операцию по шунтированию желудка для снижения веса. Благодаря этому актеру удалось похудеть на 80 килограмм.

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