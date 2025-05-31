«Должен быть сильно выше меня»: Водонаева раскрыла главный критерий к будущему избраннику

Алена Водонаева раскрыла главный критерий к будущему избраннику.

Блогерша раскрыла, в каком случае мужчина сможет завоевать ее сердце. Оказалось, что Алене важно, чтобы у ее возлюбленного был высокий не только рост, но и его социальное положение.

По словам Алены, ее потенциальный возлюбленный должен быть в разы успешнее ее. Водонаева раскрыла, что ее рост составляет 175 см, именно по этой причине рядом с собой ей хочется видеть высокого мужчину

«Для каждого свой идеал. Для меня – на 10-15 см выше меня. Либо должен быть сильно выше меня по социальному положению и статусу. Надо представлять из себя такого человека, который мне откликается. По внутренним и внешним качествам. По масштабу личности и силе», – отметила Водонаева в личном блоге.

Напомним, что Алена Водонаева была замужем за бизнесменом Алексеем Малакеевым, от которого родила сына Богдана от бизнесмена Алексея Малакеева. Спустя несколько лет после разрыва с первым супругом Водонаева вышла замуж за диджея и музыканта Алексея Комова, от которого позже ушла.

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