Ротару оценила: 11-летняя дочь Пугачевой затмила мать на новом снимке

В Сети восхитились внешностью 11-летней дочки Аллы Пугачевой в белом платье. Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) поделился семейным роликом в соцсети.

Юморист опубликовал кадры с новогодней вечеринки. На ролике запечатлены Пугачева, ее 11-летняя дочь и сам Галкин*. Однако Лиза затмила звездных родителей: все внимание подписчиков было приковано к ней. Пользователи Сети отметили, что девочка «растет красавицей».

«Лиза так выросла! Лизочка, похоже, в мамочку: любящая, понимающая, красивая! Настоящая красавица!» — написали фолловеры.

На кадрах девочка запечатлена рядом с отцом, исполняющим новогоднюю песню. На ней были белое платье с блестками и легкая укладка. Лиза не скрывала нежных чувств к родителю, обнимая его и мило улыбаясь.

Примечательно, что семейный ролик оценила и София Ротару, которая редко пользуется соцсетями.

Ранее Галкин* показал лицо 75-летней Аллы Пугачевой крупным планом. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что бывшая жена Григория Лепса Анна Шаплыкова снялась с подросшими детьми от певца.

*признан иноагентом на территории РФ