Ротару оценила: 11-летняя дочь Пугачевой затмила мать на новом снимке
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В Сети восхитились внешностью 11-летней дочки Аллы Пугачевой в белом платье. Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) поделился семейным роликом в соцсети.
Юморист опубликовал кадры с новогодней вечеринки. На ролике запечатлены Пугачева, ее 11-летняя дочь и сам Галкин*. Однако Лиза затмила звездных родителей: все внимание подписчиков было приковано к ней. Пользователи Сети отметили, что девочка «растет красавицей».
«Лиза так выросла! Лизочка, похоже, в мамочку: любящая, понимающая, красивая! Настоящая красавица!» — написали фолловеры.
На кадрах девочка запечатлена рядом с отцом, исполняющим новогоднюю песню. На ней были белое платье с блестками и легкая укладка. Лиза не скрывала нежных чувств к родителю, обнимая его и мило улыбаясь.
Примечательно, что семейный ролик оценила и София Ротару, которая редко пользуется соцсетями.
Ранее Галкин* показал лицо 75-летней Аллы Пугачевой крупным планом. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что бывшая жена Григория Лепса Анна Шаплыкова снялась с подросшими детьми от певца.
*признан иноагентом на территории РФ