Бывшая жена Григория Лепса Анна Шаплыкова снялась с подросшими детьми от певца. Анна опубликовала семейный снимок в соцсети.

Григорий Лепс не скрывает, что жалеет о разводе с женой, которая родила ему дочек Еву и Николь и сына Ивана. Известно, что Новый год экс-супруги встречали по отдельности. Вероятно, певец отметил праздник с 18-летней возлюбленной, а Анна — вместе с детьми. Шаплыкова показала семейный кадр, сделанный в новогоднюю ночь. Увидев снимок, пользователи Сети отметили, как возмужал Иван, который уже перерос старших сестер.

После развода Лепс пытался наладить отношения с наследниками. Но, как известно, они негативно отреагировали на новый роман отца и отказались знакомиться с его избранницей.

Ранее Григорий Лепс поделился кадрами из семейного архива в день рождения дочери. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актриса Агата Муцениеце показала поцелуй с 40-летним музыкантом Петром Дрангой.