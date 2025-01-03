Максим Галкин* показал лицо 75-летней Аллы Пугачевой крупным планом

Шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) отметил Новый год вместе с 75-летней женой Аллой Пугачевой и детьми в ресторане. Он опубликовал в своем блоге фотографию сидевшей за столом певицы и показал ее лицо крупным планом.

Исполнительница хита «Арлекино» на снимке внимательно смотрит в камеру, приоткрыв рот. А на ее голове красуется парик с густыми светлыми волосами. Для празднования Нового года Алла Борисовна выбрала черный пиджак, белую блузку и небрежно повязала галстук. Кроме того, Пугачевой сделали яркий макияж с подведенными карандашом глазами и красной помадой.

На публикацию отреагировал стилист дизайнер Игорь Гуляев, который много лет дружит с Пугачевой. Он оставил комментарий с эмодзи-сердцами. Кроме того, отметился и недавно вернувшийся в Россию актер Данила Козловский. Он решил ограничиться сердцем и поднятыми вверх руками.

При этом пользователи Сети поинтересовались, осталась ли на лице у Пугачевой какая-то мимика после пластических операций? Ее лицо также сравнили с маской.

«Килограмм тонального крема наложила», - предположила одна из подписчиц.

Вместе с тем, пользователи единогласно пришли к выводу, что Алла Пугачева все больше становится похожа на дочь, певицу Кристину Орбакайте.

«Алла Борисовна, обычно дети похожи на родителей, но на этом фото вы похожи на Кристину», — написали поклонники.