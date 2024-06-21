Ростовая фигура популярного российского блогера оказалась выше него на 30 см

На российском маркетплейсе продается ростовая фигура Эльдара Джарахова, которая выше блогера на 30 см.

Пользователям предлагают приобрести картонного блогера, рост которого 185 см. Юзеры обратили внимание, что фигура выглядит нереалистично, поскольку настоящий рост Джарахова 158 см.

«Откуда 185 см? Максимум 130»; «Рост преувеличили как-то»; «Меняйте, у Эльдара рост 130», — возмутились покупатели в сети.

Однако ответ представителя бренда не заставил себя долго ждать.

«В карточке товара указаны габаритные размеры ростовой фигуры, а не реальный рост персонажа», — заявил продавец.

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