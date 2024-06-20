«Я учусь не бояться разлук тишины»: Алсу выпускает песню о разводе

Певица Алсу выпускает песню о своем разводе. Также артистка анонсировала новую фотосессию, итоги которой обещала скоро показать.

Алсу опубликовала видео, на котором рвет фотографию. Под публикацией содержится подпись: «Я учусь не бояться разлук тишины». По всей видимости, это название ее новой песни.

Под видео отметилась певица Любовь Успенская, которая написала: «Люблю».

В комментариях поддержали Алсу. Поклонники писали: «Есть жизнь после развода», «Очень ждем новую песню». Кто-то отмечал, что на порванном в видео фото был муж певицы Ян Абрамов. «Так его так», - говорилось в одном из комментариев.

19 июня Алсу появилась на пре-пати фестиваля Best Music Fest в Москва-Сити. Она была в отличном настроении и выглядела цветущей. Артистку спросили, как она переживает перемены в жизни. На это звезда ответила, что у нее все хорошо. От подробных комментариев Алсу отказалась.