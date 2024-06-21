«Безбровое воплощение зла»: дочке Самойловой потребовалась помощь психолога

36-летняя модель Оксана Самойлова заявила, что отвела старшую дочь к психологу. Звездная мама пожаловалась на переходный возраст дочки в беседе с «7Дней.ru».

По словам Оксаны, 12-летняя дочь превратилась из послушного ребенка в «безбровое воплощение зла». У девочки начался трудный подростковый период: она экспериментирует со своей внешностью, сбривая брови и осветляя тон лица. Самойлова пыталась убедить наследницу, что ей косметика не нужна, но безуспешно. Звездная мама решила обратиться за помощью к психологу.

«Я, конечно, знала, что такое переходный возраст, но считала, что с Ариелой меня это не коснется. Я думала, с Леей выхватим, с Майей — вероятно, но не с Ариелой. Потому что невозможно было представить, что этот божий ангел превратится в безбровое воплощение зла», — высказалась Оксана.

Самойлова уточнила, что дочка не хамит родителям. Она принимает их позицию, но делает все по-своему.

«Она мне говорит: «Ты не забывай, что ты тоже первый раз живешь и первый раз воспитываешь подростка, так что еще неизвестно, кто прав»», — сообщила модель.

Ранее модель Оксана Самойлова раскрыла, сколько платит детям за хорошие оценки в школе. Подробности читайте в этой новости.