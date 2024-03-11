Россиянка хотела посетить концерт SHAMAN, но стала жертвой мошенников

Жительница Москвы хотела приобрести билет на концерт певца SHAMAN в честь 8 Марта, однако стала жертвой мошенников. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 42-летняя москвичка искала в интернете билеты на ближайший концерт музыканта, однако осознала, что все места уже выкупили. В соцсетях россиянка нашла другую якобы поклонницу певца, которая предлагала ей место во втором ряду за 8 тысяч рублей. Женщина перевела деньги на карту, но заветный билет так и не получила: ее заблокировали в соцсетях.

В настоящий момент по факту произошедшего организована проверка.

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