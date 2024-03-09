Актер из «Возвращения Мухтара» потерял 250 тысяч рублей из-за своей доверчивости

Актер Александр Воеводин, известный по сериалу «Возвращение Мухтара», из-за своей доверчивости лишился 250 тысяч рублей. Он стал жертвой телефонных мошенников, позвонивших от имени мобильного оператора.

По данным источника «Известий», 73-летнего Воеводина убедили в необходимости срочно поменять SIM-карту. При этом мошенник также выяснил у актера, в каких банках у него открыты счета.

В этот же день Воеводину позвонила женщина, которая представилась сотрудницей правоохранительных органов. Далее начался «развод» по ставшей уже классической схеме – актера попросили перевести все деньги на безопасные счета, так как сбережения якобы могли оказаться в руках мошенников. Доверчивый артист выполнил все требования и потерял деньги.

Поняв, что его обманули, Воеводин обратился в полицию. В настоящее время проводится проверка по факту мошенничества.

Ранее мы писали, что в Зеленограде женщина пострадала, став жертвой телефонных мошенников. Ее не только развели на деньги, но еще и заставили поджечь в себе петарду.