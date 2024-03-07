Мошенники вымогали деньги у восьмилетнего сына известной российской актрисы

Российская актриса Галина Боб сообщила, что ее восьмилетнему сыну угрожал мошенник. Соответствующий пост она разместила в своем микроблоге.

Как призналась артистка, неизвестный угрожал мальчику и требовал у него деньги за бонусы в онлайн-игре.

«Меня прям трясет. Захожу в детскую, и Лева разговаривает с каким-то мужиком по телефону. Увидел меня и сбросил. Я говорю: «Это кто?» Он отвечает: «Не знаю, из игры». Лева начал сбрасывать звонки, а тот беситься...И стал писать, угрожать», - поделилась Боб.

Знаменитость уточнила, что аферист изначально написал сыну в мессенджере и предложил «дружить», якобы потому что у него нет друзей. После этого он стал выпрашивать у мальчика игровые деньги, которые покупаются за реальные.

Ребенок рассказал звездной матери, что злоумышленник спрашивал его адрес. Однако мальчик воздержался от ответа на этот вопрос и прервал общение. Однако мошенник не оставил его в покое, продолжил писать и звонить.

В итоге в ситуацию пришлось вмешаться мужу актрисы, режиссеру Сергею Корягину. Мужчина записал голосовое сообщение аферисту, пообещав найти его и «скрутить в узел», после этого неизвестный оставил мальчика в покое.

После случившегося звезда сериала «Деффчонки» порекомендовала родителям внимательнее следить за досугом детей и проводить воспитательные беседы.

Ранее певец Дима Билан признался, что мошенники от его имени обманули друга на 400 тысяч рублей.