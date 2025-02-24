«Россия, готовься»: Катя Лель узнала о сроках окончания СВО

Певица Катя Лель рассказала, что ей приснился вещий сон, из которого она узнала срок окончания спецоперации на Украине. По словам исполнительницы хита «Мой мармеладный», Россию вскоре ждет победа.

«Я видела сон, где ко мне обращались «Россия». Я понимаю, что там не только я. Четко во сне я слышу: Россия. И взглядом такая: Россия, я — Россия, да, Россия. Россия, готовься — скоро победа», — сказала Катя в беседе с NEWS.ru.

На уточняющий вопрос журналиста о сроках завершения СВО, певица отметила, что ждать осталось недолго.

«Совсем скоро, поэтому ждем чуда. Так и будет», - заверила Катя Лель.

Катя Лель неоднократно рассказывала о своей связи с инопланетными мирами. Для развития паранормальных способностей артистка общается с парапсихологами, астрологами, эзотериками. На основе этого исполнительница хита «Мой мармеладный» сделала предсказание, касающееся русского языка. Как утверждала артистка, в России скоро наступит белая полоса.

11 февраля стало известно о присвоении певице звания заслуженной артистки РФ. По словам Кати, она узнала радостную новость, когда все стали писать с поздравлениями. Лель не скрывает: ей «безмерно приятно», что ее творчество получило высокую оценку. Она назвала новый статус «фантастикой».