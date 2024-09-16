«Русский станет мировым языком»: общающаяся с пришельцами Катя Лель сделала новое предсказание

Певица Катя Лель неоднократно рассказывала о своей связи с инопланетными мирами. Для развития паранормальных способностей артистка общается с парапсихологами, астрологами, эзотериками. На основе этого исполнительница хита «Мой мармеладный» сделала предсказание, касающееся русского языка.

Как утверждает артистка, у нее много друзей, связывающихся со Вселенной и общающихся с высшими цивилизациями. Информация к Лель приходит быстрее, чем к остальным, утверждает она.

Певица уверена, что в переживающей не самые лучшие дни России скоро наступит белая полоса.

«Нас однозначно ждет много хорошего. Русский язык будет мировым языком. Это понятно по песне „Мармеладный“, которая стала известна во всем мире: этот вирус распространяется с безумной скоростью, нас просто готовят к тому, что русский язык будет мировым языком», — приводит слова Кати mk.ru.

Она считает, что такие времена наступят совсем скоро, и вместе с ними россияне увидят победу. Знаменитость похвасталась, что ей даже пишут фанаты из Перу, которые слушают песни звезды.

Напомним, недавно Катя Лель оказалась в центре скандала из-за страдающего раком Отара Кушанашвили. В одном из своих выпусков шоу тележурналист высмеял страсть исполнительницы к «тонким материям». Из-за этого звезда подала на него в суд, однако она заявила, что желает журналисту только здоровья.