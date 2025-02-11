Катя Лель назвала «фантастикой» присвоение звания заслуженной артистки РФ. Об этом сообщает NEWS.ru.

11 февраля стало известно о присвоении певице почетного звания. По словам Кати, она узнала радостную новость, когда все стали писать с поздравлениями. Лель не скрывает: ей «безмерно приятно», что ее творчество получило высокую оценку.

«Моя реакция — просто невероятное счастье. Я об этом не знала, скажу честно, стали все поздравлять, писать. Такое впечатление, что люди все сидят и слушают новости, или где это сообщили, я не знаю. Фантастика просто, это чудо, и мне это безмерно приятно», — высказалась знаменитость.

Катя рада, что присвоение звания совпало с 30-летием ее творческой деятельности. Совсем скоро у нее состоится концерт, приуроченный к этому событию.

«Я нереально счастлива, потому что в этом году у меня 30 лет творческой деятельности, как раз через месяц у меня будет большой концерт к этому событию в Live Arena. Я просто нереально признательна, благодарна за такое чудо. Жить во благо людям — это безмерное счастье для артиста, поверьте», — резюмировала она.

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