Российское авторское общество нашло повод подать в суд на Филиппа Киркорова

Певца Филиппа Киркорова, попавшего под отмену после посещения скандальной «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой, теперь ждет еще и судебное разбирательство. Российское авторское сообщество подало иск в Арбитражный суд Москвы.

Согласно данным, опубликованным на сайте картотеки арбитражных дел, от Киркорова требуют 2 миллиона рублей.

При этом пока неизвестно, какие конкретно претензии у авторского сообщества к певцу. Данная организация занимается управлением авторскими правами и выступает на стороне правообладателя в случае плагиата или незаконного воспроизведения и использования музыкальных композиций.

Известно, что Киркоров на днях оплатил все долги — 7,3 миллиона по налогам за имущество, 253 тысячи рублей по транспортному налогу и более 4 миллионов рублей по упрощенной системе налогообложения. Теперь совесть музыканта перед ФНС чиста.

Напомним, 20 декабря Настя Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза, Анна Asti, Ксения Собчак и другие поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После мероприятия всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Ранее мы писали, что в новогоднюю ночь Первый канал и ВГТРК решили отказаться от показа российских знаменитостей, принявших участие в скандальной вечеринке. При этом съемки традиционных «голубых огоньков» проходили заранее, поэтому телеканалам пришлось перемонтировать итоговые версии программ.