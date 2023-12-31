Появился список номеров для новогодних «огоньков» от звезд с «голой» вечеринки

В новогоднюю ночь Первый канал и ВГТРК решили отказаться от показа российских знаменитостей, принявших участие в скандальной «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. При этом съемки традиционных «голубых огоньков» проходили заранее, поэтому телеканалам пришлось перемонтировать итоговые версии программ.

Так, на «огоньке» Первого канала в эфир должны были выйти сразу три номера с участием Филиппа Киркорова. Специально для его хита «Цвет настроения синий» были созданы уникальные декорации, на изготовление которых ушла неделя.

Кроме того, оскандалившийся поп-король записал номера на песни «Снег» и «Индиго». Также радовать телезрителей в новогоднюю ночь на Первом канале должна была Лолита Милявская. Она записала номер под песню «Титаник».

Еще один посетитель скандальной вечеринки - Дима Билан спел «Про белые розы». Примечательно, но на телеканале «Россия» из оскандалившихся звезд оказался только Билан. Ни Лолита, ни Киркоров заявлены в огоньке не были, сообщает Kp.ru.

Напомним, 20 декабря Настя Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза, Анна Asti, Ксения Собчак и другие поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После мероприятия всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Ранее мы писали, что Киркоров все-таки появится в новогодних программах, но в урезанном варианте. В частности, руководство телеканала НТВ решило оставить сцены с его участием в праздничном выпуске шоу «Маска». Иначе программу пришлось бы полностью убрать из эфира.