Филипп Киркоров нашел необходимым погасить все долги после вечеринки Ивлеевой, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Весь год пресса следила за нескончаемыми долгами народного артиста Филиппа Киркорова. Несколько дней назад стало известно о том, что сумма задолженности певца перед Федеральной налоговой службой достигла 12 миллионов рублей.

Как сообщают источники, Киркоров на днях оплатил все долги — 7,3 миллиона по налогам за имущество, 253 тысячи рублей по транспортному налогу и более 4 миллионов рублей по упрощенной системе налогообложения. Теперь совесть музыканта перед ФНС чиста.

Напомним, Филипп Киркоров стал одним из гостей так называемой «голой» вечеринки, которую устраивала Настя Ивлеева. Помимо Киркорова в необычных нарядах на мероприятии появились Лолита, Дима Билан, Алена Водонаева и многие другие.

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