Российский продюсер предложил Зендае сыграть в его фильме в Нью-Йорке

Российский продюсер Александр N предложил голливудской кинозвезде Зендае сыграть главную роль в его фильме «Ромеа и Джулиет». Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу продюсера.

Съемки картины должны состояться в Нью-Йорке. Сюжет киноленты строится вокруг темнокожей балерины Ромеи из высшего общества и бездомного рэпера Джулиета с улиц Гарлема. Союзу молодых людей противостоит все их окружение, поэтому они вынуждены пойти на многое, чтобы сохранить свои отношения.

«Это одновременно и «Ромео и Джульетта», и нечто совсем непохожее. Современная динамичная драма, как если бы «Ла-Ла Ленд» встретился с «8 Милей», - заявил продюсер.

Александр N уточнил, что предстоящий фильм будет снят в формате «метареализм», где каждая сцена является отдельной визуальной новеллой.

Премьера киноленты запланирована на 2025 год.

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