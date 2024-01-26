Олег Тактаров вспомнил, как ему завидовала кинозвезда Голливуда

Актер и боец смешанных единоборств Олег Тактаров поведал о зависти Джеймса Франко во время съемок в Голливуде. Соответствующее признание артиста прозвучало в эфире ток-шоу «Мой герой».

По словам Тактарова, он проходил обучение в актерской школе в США, чтобы претендовать на более высокобюджетные картины. Он уточнил, что в одной из студий, предназначенных для «молодых красавцев и красавиц», в то же время занимался Джеймс Франко.

Олег уточнил, что в его школу принимали иностранцев и людей с нестандартной внешностью, но ему удалось добиться гораздо больших успехов, чем прочие.

«Я сделал какое-то движение, что все завидовали, включая того же Джеймса. Почему знаю? У нас пиар-агент была одна и та же. Я разговор его слышал с ней. Его прям бедного трясло от моих успехов», - рассказал Тактаров.

Артист подчеркнул, что в тот период сумел сняться в одной картине с Робертом Де Ниро. Он добавил, что тогда совместная работа с актером подобного уровня воспринималась как что-то невообразимое.

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