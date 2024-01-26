Актер Валентин Смирнитский рассказал о своем отношении ко Дню святого Валентина

В последнее время российские политические и церковные деятели выступили с критикой Дня святого Валентина. Эти заявления прокомментировал народный артист России Валентин Смирнитский.

Звезда «Трех мушкетеров» рассказал, что в целом положительно относится к 14 февраля — в этот день он расписался со своей супругой. Ежегодно праздник выпадает на их годовщину.

79-летний актер отнесся скептически к попыткам упразднить День святого Валентина или заменить его на День семьи, любви и верности.

«Меня мало интересуют эти отмены, замены. Есть какие-то сложившиеся традиции, надо их соблюдать, а не заниматься всякой мифологией», — приводит слова артиста «Ридус».

Напомним, ранее Валентин Смирнитский откровенно рассказал о периоде своей жизни, когда он не мог справиться с пристрастием к алкоголю. По его словам, спиртное он стал любить после обретения славы. И сейчас актер понимает, что не смог бы выйти из этой ситуации без помощи супруги.