Российский лейбл подал в суд на Малахова из-за песни «Два кусочека колбаски»

Андрей Малахов в одном из февральских выпусков передачи «Прямой эфир» устроил танцы под песню «Два кусочека колбаски» группы «Комбинация». Из-за этого российский бренд «Джем» подал в суд на телеведущего.

По данным Telegram-канала Mash, трек посвящен жизни в голодные 90-е и принадлежит лейблу более 20 лет. Под эту песню станцевали Игорь Николаев, Раиса Отрадная и другие гости программы. В итоге компания начала готовить иск о защите авторских прав.

Помимо «Комбинации», музыкальный лейбл работает со Славой КПСС, Инстасамкой, группой «Руки вверх», Ладой Дэнс, Дмитрием Маликовым и многими другими звездами.

Ранее телеведущий Андрей Малахов заявил, что сын начал задавать ему неудобные вопросы.

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