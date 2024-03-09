Суд обязал компанию Яны Рудковской выплатить 50 тысяч рублей за чужое фото

Арбитражный суд Москвы обязал компанию продюсера Яны Рудковской ООО «Поста Да Вип» выплатить 50 тысяч рублей компенсации за незаконное использование чужой фотографии. Привлечь жену фигуриста Евгения Плющенко к ответственности потребовал фотограф Александр Паньков.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канала SHOT, истец обнаружил сделанный им снимок в продюсируемом Рудковской журнале Posta Magazine.

После этого фотограф обратился за защитой своих интересов в фирму «Восьмая заповедь», специализирующейся на авторских правах. Юристы потребовали чрез суд, чтобы ООО «Поста Да Вип» выплатила компенсацию в размере 155 тысяч рублей, а также удалила фото из журнала.

В итоге иск был удовлетворен частично, однако фотографию редакция так и не удалила. Паньков вновь пригрозил подать в суд.

Ранее Арбитражный суд Москвы признал, что телеведущая Юлия Высоцкая использовала чужие фотографии в своем кулинарном проекте без согласия автора. Знаменитость должна выплатить истцу 40 тысяч рублей и удалить снимки, из-за которых возник конфликт.