Российский хоккеист Александр Овечкин стал послом «Интервидения-2025». Подробности приводит ТАСС

Нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» стал пятым послом международного музыкального конкурса. Песенное мероприятие пройдет уже 20 сентября этого года в России.

На данный момент в конкурсе официально подтвердили участие представители следующих стран: Беларусь, Египет, Индия, Катар, США, Казахстан, Куба, Кыргызстан, Узбекистан, Сербия и другие. Америку на конкурсе представит певец Брэндон Ховард, а за Россию выступит SHAMAN.

Кроме того, ранее певица Пелагея стала четверым послом вместе с Димой Биланом, Клавой Кокой и группой Ay Yola.

Ранее SHAMAN заявил о том, что его зовут выступить по всему миру.

Также сообщалось, что на «Интервидении — 2025» может выступить дочь Майкла Джексона Пэрис.