На конкурсе «Интервидение — 2025» может выступить дочь Майкла Джексона Пэрис или его предполагаемый внебрачный сын, норвежский рэпер Омер Бахти, сообщает Telegram-канал Mash.

США пока выбирают участника для «Интервидения». Среди кандидатов рассматривают детей короля поп-музыки, рожденных в браке Джексона с медсестрой Дебби Роу. Старший сын певца Майкл Джозеф Джексон-младший работает актером и продюсером, а Принц Майкл Джексон II — эколог, ведущий непубличный образ жизни.

По стопам отца из них всех пошла только 27-летняя Пэрис Майкл Кэтрин Джексон, которая может отправиться в Москву. Предположительно, конкуренцию ей составит норвежский рэпер Омер Бахти с двойным гражданством, называющий себя внебрачным сыном Джексона.

Поклонники Джексона, который много раз выступал на российской сцене, считают его символом дружеских отношений между Москвой и Вашингтоном.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов назвал певицу Клаву Коку недостойной звания посла «Интервидения».