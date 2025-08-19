SHAMAN заявил, что его зовут выступить по всему миру. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

Накануне SHAMAN выступил в Северной Корее — на мероприятии присутствовал даже лидер КНДР Ким Чен Ын. Поклонники певца понадеялись, что у него начнутся активные гастроли за рубежом.

Певец ответил, что его и раньше звали выступать в других странах, однако ему не всегда удается принять приглашения из-за графика.

«Много приглашений поступает из Белоруссии, Казахстана, есть фанаты даже из Германии. Зовут во многие страны, но график настолько загружен, что я не успею везде побывать», — заявил он.

SHAMAN признался, что не знает страны за пределами России, где у него больше всего фанатов.

