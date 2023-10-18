Российские звезды спешно уезжают из Израиля

В прошлом году многие российские звезды решили переехать в Израиль. Но после недавних событий, начавшихся 7 октября, они решили спешно покинуть страну.

Охваченный конфликтом Израиль оказался не так привлекателен для уехавших из России звезд. Многие из них покинули теплые города страны.

Знаменитый российский певец Максим Леонидов провел несколько дней в бомбоубежище. После этого артист заявил, что уезжает в Европу. Он планирует дать несколько концертов во Франции, пишет News.ru.

Шоумен Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ) заявил, что поддерживает Израиль и не собирается покидать эту страну. Однако позже выяснилось, что комик отправился в турне по Европе. Он выступит на Кипре, в Великобритании, Польше и Молдавии.

Телеведущий Максим Шац*(признан иноагентом на территории РФ) заявлял, что не планирует покидать Израиль, но внезапно он оказался в Европе. По словам телеведущего, он покинул новую родину до начала обстрелов и собирается дальше жить в Израиле.

Ранее мы писали о том, что певец Данко предрек скорый переезд российских знаменитостей из Израиля в США.

*признаны иностранными агентами на территории РФ.