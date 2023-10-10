«Они все свалят в Америку»: Данко о переехавших в Израиль российских артистах

Певец Данко заявил, что перебравшиеся в Израиль артисты уедут в США, об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Из-за обострившегося конфликта между Палестиной и Израилем многие российские артисты, переехавшие туда в прошлом году, будут вынуждены искать новую страну для жизни. По мнению Данко, ни Ксения Собчак, ни Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) не станут защищать Израиль.

«Тот, кто смог сбежать из родной страны, предать — точно так же продолжит делать это и дальше. Они просто спасают свои шкуры и свои деньги. Для них не существует понятия Родина», — объяснил он.

По словам артиста, новой страной для таких знаменитостей может стать Америка.

«Они сейчас все в Америку свалят — и все. Как только почувствуют по-настоящему серьезную угрозу, сразу уедут. Для них главное — деньги. Ну максимум — дадут концерт в поддержку», — рассказал Данко.

Отдельно певец прошелся по Максиму Галкину*, заявив, что юморист будет жить только в той стране, где он будет собирать полные залы. По мнению Данко, сейчас в Израиле будет мало желающих посещать выступления супруга Аллы Пугачевой.

Ранее мы писали о том, что певец Максим Леонидов заявил, что его семья не собирается уезжать из Израиля.

*признан иностранным агентом на территории РФ.