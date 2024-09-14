Ребенок перестал откликаться на свое имя: годовалая девочка полностью оглохла после вакцинации

Сотрудники СК возбудили уголовное дело по факту халатности в Татарстане. Из-за действий врачей годовалая девочка лишилась слуха. Перед тем, как это случилось, малышке сделали комбинированную прививку, передает Telegram-канал Baza.

Пострадавшая девочка 2022 года рождения. Ее роды прошли тяжело. Сразу после них младенцу провели операцию на кишечнике. Малышка питалась через специализированную парентеральную систему, а когда стало лучше, то перестала.

Потом ребенок заболел, ему назначили антибиотики. Через две недели прошла вакцинация. Девочке сделали комбинированную вакцину и прививку от гепатита. Спустя два дня несовершеннолетняя перестала откликаться на свое имя.

В ходе осмотра выяснилось, что малышка лишилась слуха из-за вакцины, которая даже не была всписана в историю. СК посчитал, что имело место нарушение, и возбудил дело. В одном ухе девочке все удалось вернуть слух, а чтобы повторить это со вторым — потребуется не мало времени, ведь на такие операции обычно большие очереди.

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