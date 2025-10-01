Российская налоговая разыскивает рэпера Моргенштерна* из-за долга в 683 тысячи

Российская налоговая разыскивает рэпера Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ) из-за долга в 683 тысячи. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, в конце августа 2025 года рэпер закрыл ИП в России. После начала СВО он вышел из ресторанного бизнеса.

При этом у него осталась недвижимость: в рамках уголовного дела в январе этого года имущество Моргенштерна* стоимостью более 200 млн было арестовано. Речь идет про дом с гаражом и земельный участок в подмосковной деревне Леоново. За особняк певец до сих пор выплачивает ипотеку.

*признан иноагентом на территории РФ