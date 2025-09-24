«Люди сами хотят во мне его увидеть»: младший брат Моргенштерна* зарабатывает на образе рэпера

Младший брат Алишера Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ) хочет заменить рэпера в России. Ролана Валеева приглашают выступать с песнями родственника, и многие отмечают, что он очень на него похож. Молодой человек дал интервью, фрагмент из которого публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Ролан в беседе с ведущим сообщил, что выступает на свадьбах, корпоративах и клубах с гонораром в 50 тысяч рублей.

«Конечно, это все подвязано на внешности. Кто-то хочет, чтобы я чисто треки Алишера* исполнил под его видом, где-то миксуют что-то мое и его, а где-то только мои треки», – рассказал брат знаменитости.

По словам Ролана, он делает музыку в совершенно другом жанре. А его выступления под видом рэпера начались только месяц назад.

«Касательно внешности, я ничего не могу сделать, я такой родился. Мне намеренно побриться налысо, чтобы меньше походить на него? Само собой я не буду этим заниматься. Люди сами хотят во мне его увидеть», – заявил парень.

Родственник рэпера считает, что в будущем люди смогут перестать видеть в нем Алишера*. Но для этого он должен добиться популярности. Он также намекнул, что не случайно именно в этот момент стал выступать с треками брата.