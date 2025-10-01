Новый Aurus Киркорова за многомиллионную стоимость успел насобирать штрафов

Новый Aurus Филиппа Киркорова насобирал 9 штрафов за нарушение ПДД. За рулем машины находился водитель певца, который ездил по обочинам. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, автомобиль собрал уже 9 штрафов на 13 тысяч рублей. Последний штраф за превышение скорости прилетел в конце сентября — вероятнее всего, Филиппа Киркорова возили в частную клинику. Машину сняли припаркованной у входа.

Филипп приобрел машину в мае 2025 года. На нее нанесена индивидуальная эмблема с инициалами артиста. Ценник на Aurus доходит до 50 миллионов.

Сам певец не комментировал новости в СМИ.

Ранее сообщалось, что восстановившийся после ожога Филипп Киркоров вернулся к корпоративам и поднял гонорар за новогодние концерты. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что музыканта Сергея Мазаева оштрафовали на 10 тысяч рублей за парковку.