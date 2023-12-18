Российская актриса Голубкина раскрыла, где покупает поросенка к Новому году

Российская актриса Мария Голубкина рассказала о своем фирменном блюде на Новый год. Звезда призналась, что запекает поросенка с гречневой кашей и грибами.

Актриса рассказала, что покупает поросенка только в одном месте.

«Поросенка надо искать в Москве, на Ленинградском шоссе есть такая ферма, где они к Новому году режут поросят», — рассказала Голубкина в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Голубкина не стала раскрывать детали приготовления своего коронного блюда.

Ранее певец Шура поделился необычной новогодней традицией. Он закидывает красные трусы на люстру под бой курантов. Такой обряд, уверен артист, помогает привлечь деньги.

Также мы писали, что мама Марии, актриса Лариса Голубкина не может ходить из-за тяжелой болезни.