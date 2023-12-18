Закидывает красные трусы на люстру: Шура поделился необычной традицией на Новый год

Многие верят, что в новогоднюю ночь исполняются все самые заветные мечты. Чтобы они наверняка сбылись, можно внедрить в свою жизнь определенные обряды. Так, певец Шура закидывает красные трусы на люстру под бой курантов.

Артист признался, что такая необычная традиция нужна для привлечения денег.

«Кто-то там что-то пьет, а я трусы кидаю. И пускай висят», — рассказал он в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Таким же обрядом пользуется и актриса Елена Бирюкова — она закидывает на люстру свои красные трусы. Звезда заверила, что ее муж совсем не против такой необычной традиции.

Ранее певец Шура рассказал, что Новый год он планирует встречать уже после его наступления — все из-за плотного графика работы и праздничных корпоративов. Артист хочет отметить праздник в своей постели у телевизора, с любимым салатом Оливье.