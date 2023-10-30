Актриса Лариса Голубкина не может ходить из-за тяжелой болезни

83-летняя актриса Лариса Голубкина рассказала о своем состоянии после экстренной госпитализации в конце лета и призналась, что больше не может ходить. Однако звезда сцены надеется все-таки восстановиться и вернуться к работе.

Тревожные новости о состоянии Ларисы Ивановны поступили пару месяцев назад. Поклонники и так переживали за нее из-за перенесенного ковида, повышенного давления и перелома шейки бедра. А артистка добавила новый повод для беспокойств. Врачи диагностировали у нее энцефалопатию, поражающую головной мозг. И после этого Голубкина совсем перестала выходить на связь.

Как оказалось, все это время после госпитализации актриса проходит реабилитацию. «К сожалению, я не могу ходить. Занимаюсь лечением, реабилитацией, надеюсь, что встану на ноги и вернусь на сцену. Но пока это только мечты», - поделилась Лариса Голубкина с «Экспресс газетой».

Напомним, что после выписки из больницы актриса продолжила лечиться дома. Еще в августе она рассказывала, что ее состояние вполне нормальное, но о возвращении к работе говорить крайне рано.

Ранее актер Стас Садальский показал, как Лариса Голубкина выглядит в 83 года.