«Быстрый выход на сделку»: Ротару решила избавиться от подаренной Лужковым квартиры в РФ

77-летняя певица София Ротару выставила на продажу квартиру в Москве за 65 млн. Об этом сообщает «Экспресс газета».

Певица решила избавиться от трехкомнатной квартиры, расположенной на Зоологической улице. В объявлении указано, что собственник готов в любое время показать недвижимость и согласен на быструю сделку.

«Уникальность квартиры еще и в том, что она принадлежит очень известному артисту. Быстрый выход на сделку. Один взрослый собственник. Никто не прописан. Ключи на руках. Показ в любое удобное время», — написано в объявлении.

Изначально за квартиру запросили 70 млн, но потом цену снизили до 65. Объявление появилось на сайте продаж 24 октября, но за это время покупателей не нашлось.

Бывший концертный директор певицы Ольга Коняхина подтвердила принадлежность квартиры Ротару. По ее словам, артистка приобрела недвижимость при помощи Юрия Лужкова.

«Распорядился выделить ей эту квартиру на каких-то очень льготных условиях, чуть ли не даром», — сообщает источник.

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