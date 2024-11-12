«Сбежали»: внучка Софии Ротару вышла на связь из Рима

Внучка Софии Ротару выложила совместный снимок с матерью из Рима. Об этом стало известно из соцсетей.

Единственная внучка певицы Софии Ротару София Евдокименко уже давно живет в США. Известно, что девушка состоит в отношениях с наследником одной из самых богатых американских семей Максимом Лернером.

София часто путешествует. Так, накануне она выложила совместные фото с матерью из Рима.

«Доброе утро. Сбежали с мамой», — написала 23-летняя модель.

На кадрах они позируют рядом с церковью «Пресвятой Троицы на холме Пинчо».