НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 12 ноября 2024, 11:37
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«Сбежали»: внучка Софии Ротару вышла на связь из Рима

Внучка Софии Ротару выложила совместный снимок с матерью из Рима.
«Сбежали»: внучка Софии Ротару вышла на связь из Рима

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Внучка Софии Ротару выложила совместный снимок с матерью из Рима. Об этом стало известно из соцсетей.

Единственная внучка певицы Софии Ротару София Евдокименко уже давно живет в США. Известно, что девушка состоит в отношениях с наследником одной из самых богатых американских семей Максимом Лернером.

София часто путешествует. Так, накануне она выложила совместные фото с матерью из Рима.

«Доброе утро. Сбежали с мамой», — написала 23-летняя модель.

На кадрах они позируют рядом с церковью «Пресвятой Троицы на холме Пинчо».

«Сбежали»: внучка Софии Ротару вышла на связь из Рима

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В 2024 году журналисты утверждали, что София Ротару сейчас живет на Сардинии. Там она, якобы, купила виллу на берегу Средиземного моря и яхту. Сообщалось, что на острове Ротару живет вместе с сыном и его женой.

Ранее мы писали о том, что раскрыт самый странный пункт в райдере Софии Ротару, из-за которого над ней шутили.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин
Теги:
София Ротару
софия евдокименко