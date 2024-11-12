«Сбежали»: внучка Софии Ротару вышла на связь из Рима
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Внучка Софии Ротару выложила совместный снимок с матерью из Рима. Об этом стало известно из соцсетей.
Единственная внучка певицы Софии Ротару София Евдокименко уже давно живет в США. Известно, что девушка состоит в отношениях с наследником одной из самых богатых американских семей Максимом Лернером.
София часто путешествует. Так, накануне она выложила совместные фото с матерью из Рима.
«Доброе утро. Сбежали с мамой», — написала 23-летняя модель.
На кадрах они позируют рядом с церковью «Пресвятой Троицы на холме Пинчо».
В 2024 году журналисты утверждали, что София Ротару сейчас живет на Сардинии. Там она, якобы, купила виллу на берегу Средиземного моря и яхту. Сообщалось, что на острове Ротару живет вместе с сыном и его женой.
Ранее мы писали о том, что раскрыт самый странный пункт в райдере Софии Ротару, из-за которого над ней шутили.