«Роскошная женщина»: новый любовник Надежды Бабкиной заговорил о романе с ней

Совсем недавно по Сети распространился слух: сообщалось, что Надежда Бабкина рассталась с Евгением Гором и нашла себе нового ухажера. По предположению СМИ, виновником всех событий стал Сергей Рябов, пиар-директор артистки. Издание Woman.ru связалось с мужчиной и выяснило, что на самом деле его связывает со знаменитостью.

Сергей не стал отрицать: он проводит много времени с Бабкиной и считает ее «роскошной женщиной». При этом Рябов опроверг домыслы о романе с Надеждой. По словам мужчины, журналисты ему только льстят, приписывая отношения со звездой.

«Черный пиар — тоже пиар. Понятное дело, что сейчас Надежда Георгиевна находится на пике популярности. На НТВ сразу три новых проекта с ее участием запускаются. Возможно, слухи про наш роман, как раз подогревают интерес к этой истории», — высказался Рябов.

Сергей добавил: про него с Бабкиной пишут уже не в первый раз. Мужчину это не может не радовать, потому что подобное означает, что к певице «есть интерес» и его работа не проходит даром.

«У нас постоянно съемки, фотосессии, программы на ТВ, куда мы приезжаем вместе. И я только счастлив, что приписали меня. Значит, я не настолько уж плох», — резюмировал Рябов.

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