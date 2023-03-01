«Сколько лет»: Евгений Гор прервал молчание после сообщения о разрыве с Бабкиной

Певица Надежда Бабкина и ее избранник Евгений Гор до сих пор не высказываются по поводу слухов, которые ходят вокруг их отношений. СМИ пишут, что влюбленные отдалились друг от друга и даже расстались. Исполнительница недавно показала своего нового фаворита, а Евгений сделал смелое заявление.

Поклонники отмечают, что молодой кавалер Бабкиной всегда находился в ее тени. Он тоже выступал на сцене, но в последнее время редко появлялся на публике и перестал петь. Надежда рассказывала, что Евгений занят бизнесом и не хочет пользоваться ее громким именем для продвижения карьеры. Но после слухов о разладе мужчина неожиданно вернулся к творчеству.

Гор стал участником музыкального проекта «Три аккорда» на популярном канале. Вместе с другими артистами он выходит на сцену и получает оценки жюри. Евгений так вдохновился, что готов покорять новые вершины. В этом уверены его фанаты. Тем более что мужчина оставил в соцсетях загадочную публикацию.

«Евгений Гор. Unite_IT Project. Early recordings. 7.03.2023. Сколько лет ничего не выкладывалось. А сейчас решил, захотел. Будет», – написал артист в личном микроблоге.

Подписчики Евгения решили, что он намекает на музыкальную новинку в своем исполнении. Многие обрадовались и написали мужчине теплые слова.

Некоторые продолжают спрашивать певца об отношениях с Бабкиной. Но он не реагирует на высказывания в Сетях и старается сохранять молчание. Сама Надежда тоже ничего не говорит о любимом. По слухам, Гор не хочет просто так отпускать свою музу. Фанаты заметили, что для выступления в шоу он выбрал народную песню «По диким степям Забайкалья», которая будто взята из репертуара брюнетки. Возможно, это было послание избраннице.

Ранее мы писали о том, как 72-летняя Надежда Бабкина испугала фанатов внешним видом. СМИ пишут, что она «отекла и надела парик».