«Назло Ксюше»: Курбан Омаров сделал предложение молодой любовнице в день рождения Бородиной

Когда-то Ксения Бородина и Курбан Омаров считались самой крепкой парой в отечественном шоу-бизнесе. За долгие годы брака молодые люди даже успели стать счастливыми родителями, однако любовь им не удалось сохранить, как и дружеские отношения. Теперь экс-супруги регулярно устраивают скандалы в публичном пространстве, а Ксения и вовсе обвинила Омарова в уклонении от выплат алиментов. Ситуацию обострило и то, что мужчина нашел себе молодую любовницу, а это крайне не понравилось телеведущей. Но, кажется, теперь Ксении придется смириться с выбором отца своего ребенка.

Дело в том, что вчера Курбан сделал предложение руки и сердца избраннице, и девушка ответила согласием. К слову, на отважный шаг бизнесмен решился в день рождения Бородиной. Вчера телеведущей исполнилось 40 лет, и, видимо, экс-супруг решил ей сделать «приятный» сюрприз.

«Очередной пиар. Именно в день рождения Бородиной делает предложение. Совпадение — не думаю», — высказался один подписчик.

«Назло Ксюше. Очередной спектакль. Простите, но как-то все наигранно», — поддержали другие фолловеры.

К слову, сама Бородина пока никак не реагировала на новый статус бывшего мужа.

Ранее Ксения рассказала, при каком условии возможны встречи ее дочери с Курбаном Омаровым. Подробности читайте в этой статье.

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