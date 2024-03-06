«Роман начался в телефоне»: муж Светланы Бондарчук рассказал о знакомстве с ней

Муж Светланы Бондарчук рассказал, что познакомился с ней на подоконнике в баре. Сергей Харченко поделился откровением в эфире шоу на YouTube-канале «Москвичка».

На момент знакомства со Светланой Сергей переживал не лучшие времена. Дизайнер развелся с супругой и стал «по-другому себя ощущать». Впервые Харченко и Бондарчук пересеклись на вечеринке у общего друга. По воспоминаниям дизайнера, их первый диалог состоялся на подоконнике в баре.

«Я легко к ней пошел, у меня не было специальных намерений. Мы оказались лицом к лицу. Мы просто общались минут пять», — высказался Сергей.

После этого знаменитости обменялись контактами и стали переписываться. Сергей считает, что их «роман начался в телефоне». Дизайнер пригласил Светлану на свидание, которое прошло успешно. Их отношения развивались стремительно, и вскоре знаменитости съехались.

«Мы ездили то ко мне, то к ней и поняли, что мы много времени тратим на эти поездки», — резюмировал Сергей.

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