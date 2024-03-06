«Коллеги меня боялись»: супруг Светланы Бондарчук ответил на обвинения в тирании

44-летний супруг Светланы Бондарчук Сергей Харченко ответил на обвинения в тирании. Об этом стало известно из эфира шоу на YouTube-канале «Москвичка».

После развода Светлана Бондарчук вновь обрела счастье. Ее избранником стал дизайнер Сергей Харченко. Несколько лет назад пара сыграла свадьбу. За годы их брака в Сети появлялись тревожные новости. Сообщалось, что Сергей — тиран. В новом интервью дизайнер ответил на обвинения в тирании.

Харченко не смог сдержать улыбку, услышав вопрос. Сергей отметил, что он, скорее, категоричен, чем тираничен.

«Коллеги говорили, мол, раньше так меня боялись, ведь я такой серьезный. Когда на моем лице нет улыбки, я выгляжу деспотичным, но это вообще не так», — высказался дизайнер.

По словам Сергея, сначала его задевали едкие комментарии. Однако затем он решил пересмотреть отношение к хейтерам. Теперь его «ничего не пробивает».

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