Роман Костомаров рассказал, чего он хочет после ампутации конечностей

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров заявил, что хотел бы посетить турнир Большого шлема по теннису. Об этом пишет ТАСС.

По словам Костомарова, в ближайшее время он хотел бы посетить турнир Большого шлема.

«У меня дочка занимается большим теннисом. Поэтому, конечно, когда-нибудь хотелось бы посетить турнир Большого шлема. Хотя я уже был два раза на US Open, лет 15—20 назад. Но сейчас хотел бы вновь посетить», — поделился фигурист.

Напомним, в январе прошлого года Романа Костомарова доставили в больницу с пневмонией. Болезнь привела к сепсису. Врачи приняли решение об ампутации части рук и ног. Фигурист вышел из больницы в июле 2023 года, а уже в декабре встал на коньки в протезах и принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда».

Ранее мы писали, что режиссер Сарик Андреасян снимет фильм о жизни Романа Костомарова.

Также Костомаров трогательно обратился к Оксане Домниной на льду.