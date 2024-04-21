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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 21 апреля 2024, 11:48
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«Еще крепче держи меня!»: Роман Костомаров трогательно обратился к своей жене

Роман Костомаров признался Оксане Домниной в любви на льду.
«Еще крепче держи меня!»: Роман Костомаров трогательно обратился к своей жене

© Starface.ru

Роман Костомаров трогательно обратился к Оксане Домниной на льду. В соцсетях распространилось видео, где фигурист признается жене в любви.

После перенесенной ампутации кистей рук и ног ниже колена Костомаров проходит реабилитацию и делает все, чтобы вернуться к обычной жизни. Спортсмен заново научился ходить, водить машину и даже кататься на коньках.

И вот недавно фигурист вышел на лед вместе с супругой, которая была рядом с ним и поддерживала его на протяжении всего периода восстановления.

«Я люблю тебя! И ты еще крепче меня держи», – обратился Роман Костомаров к жене.

Поклонники не смогли сдержать эмоций после просмотра видео. Своей реакцией поделилась и Лиза Арзамасова. Актриса прокомментировала трогательные кадры одним словом: «Невероятные».

Ранее мы писали, что блогерша Лерчек задолжала логистической компании 22 миллиона рублей за хранение косметических средств ее бренда. Долги накопились еще с 2019 года, и теперь Чекалиной придется оправдываться перед судом.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Юлия Романова
Теги:
Роман Костомаров
Оксана Домнина
любовь