«Еще крепче держи меня!»: Роман Костомаров трогательно обратился к своей жене

Роман Костомаров трогательно обратился к Оксане Домниной на льду. В соцсетях распространилось видео, где фигурист признается жене в любви.

После перенесенной ампутации кистей рук и ног ниже колена Костомаров проходит реабилитацию и делает все, чтобы вернуться к обычной жизни. Спортсмен заново научился ходить, водить машину и даже кататься на коньках.

И вот недавно фигурист вышел на лед вместе с супругой, которая была рядом с ним и поддерживала его на протяжении всего периода восстановления.

«Я люблю тебя! И ты еще крепче меня держи», – обратился Роман Костомаров к жене.

Поклонники не смогли сдержать эмоций после просмотра видео. Своей реакцией поделилась и Лиза Арзамасова. Актриса прокомментировала трогательные кадры одним словом: «Невероятные».

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